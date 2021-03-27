وزيرة الصحة الفلسطينية: وصول 100 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

رام الله- أ ش أ:

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، و25 ألفا من لقاح "أسترازنيكا" البريطاني، ستصل إلى فلسطين خلال أيام.

وأضافت الكيلة - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، السبت- أن جرعات لقاح "سينوفارم" تبرع من الحكومة الصينية، أما لقاحات "أسترازنيكا" هي من أولى الدفعات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية من الشركات المصنعة للقاحات.

وأشارت إلى أن الحكومة رصدت 12 مليون دولار من الخزينة العامة لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.