بايدن: لدي نظريات حول أصل جائحة كورونا
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن لديه نظريات حول أصل جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنه سينتظر رأي العلماء حول هذا الموضوع.
وأضاف الرئيس الأمريكي، ردا على سؤال من الصحفيين إن كان لديه مثل هذه النظريات: "لدي نظريات، لكنني لست عالما. سأنتظر حتى يصدر المجتمع العلمي حكمه عن ذلك".
وقال روبرت ريدفيلد الرئيس السابق لهيئة الرقابة الطبية الأمريكية، إن فيروس كورونا، ظهر حسب اعتقاده في مختبر صيني، وبدأ في الانتشار في سبتمبر أو أكتوبر 2019 في مدينة ووهان.
وكانت السلطات الأمريكية قد ذكرت أنها تدرس طروحات تؤكد ظهور فيروس كورونا المستجد في مختبر في مدينة ووهان الصينية، وتنوي إثبات صحة هذا القول.
من جانبها، أكدت السلطات الصينية مرات عديدة، أنها تلتزم منذ البداية بموقف منفتح ومسؤول، بخصوص نشر البيانات حول وباء عدوى فيروس كورونا.
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