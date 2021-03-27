مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الأمن في ميانمار
نايبيداو- أ ش أ:
أفادت تقارير إخبارية، بأن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النيران على محتجين خارج مركز للشرطة في مدينة يانجون، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، السبت، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا جراء هذا الواقعة التي جرت في ضاحية "دالا" بمدينة يانجون .
وكانت تقارير إعلامية قد أظهرت أمس الجمعة أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 شخص في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير الماضي .
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