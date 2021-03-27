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مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الأمن في ميانمار

10:57 ص السبت 27 مارس 2021
مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الأمن في ميانمار

أرشيفية

نايبيداو- أ ش أ:

أفادت تقارير إخبارية، بأن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النيران على محتجين خارج مركز للشرطة في مدينة يانجون، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، السبت، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا جراء هذا الواقعة التي جرت في ضاحية "دالا" بمدينة يانجون .

وكانت تقارير إعلامية قد أظهرت أمس الجمعة أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 شخص في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير الماضي .

هذا المحتوى من

Asha
نايبيداو ميانمار قوات الأمن في ميانمار مدينة يانجون

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