مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الأمن في ميانمار

نايبيداو- أ ش أ:

أفادت تقارير إخبارية، بأن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النيران على محتجين خارج مركز للشرطة في مدينة يانجون، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، السبت، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا جراء هذا الواقعة التي جرت في ضاحية "دالا" بمدينة يانجون .

وكانت تقارير إعلامية قد أظهرت أمس الجمعة أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 شخص في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير الماضي .