الصحة العالمية تحذر من تقديم جماعات إجرامية لقاحات كورونا مغشوشة

جنيف- أ ش أ:

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن احتمال قيام جماعات إجرامية باستغلال الطلب العالمي الهائل، الذي لم تتم تلبيته بعد، على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس - خلال مؤتمر صحفي في جنيف، السبت، من قيام جماعات إجرامية بإعادة استخدام قوارير اللقاحات المضادة لكورونا المستخدمة والفارغة، وبيع منتجات مغشوشة عبر الإنترنت، خاصة عبر الشبكة المظلمة، مشددا على ضرورة التخلص الآمن من قوارير اللقاح المستخدمة والفارغة، أو إتلافها لمنع إعادة استخدامها من قبل الجماعات الإجرامية.

وحث جميع الأشخاص على عدم الحصول على اللقاحات المضادة لهذا الفيروس خارج برامج التطعيم التي تديرها الحكومات، مشيرا إلى أن أي لقاح يتم شراؤه خارج هذه البرامج، ربما يكون دون المستوى المطلوب أو مزيفا، وأنه قد يتسبب بأضرار جسيمة.

ولفت جيبرييسوس إلى أن أي ضرر ناتج عن منتج مزيف لا يعكس سلامة اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأصلي، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية على دراية بتقارير أخرى عن الفساد وإعادة استخدام قوارير اللقاح الفارغة.

وأكد ضرورة الإبلاغ عن أي عملية بيع مريبة للقاحات إلى السلطات الوطنية التي ستبلغ منظمة الصحة العالمية.. موضحا أنه لم يتبق سوى 15 يوما قبل اليوم الـ100، وهناك 36 دولة لا تزال تنتظر اللقاحات ضد فيروس "كورونا" كي تبدأ بتطعيم العاملين الصحيين وكبار السن.