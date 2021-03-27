أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مقتل وإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

10:30 ص السبت 27 مارس 2021
مقتل وإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

الشرطة الأمريكية

واشنطن- أ ش أ:

قُتل شخصان وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار وقع بمنطقة "فيرجينيا بيتش" الأمريكية.

وذكرت الشرطة - في بيان أودرته قناة "الحرة" الأمريكية، السبت - أن العدد الأولي للأشخاص الذين تعرضوا لإطلاق نار في "فيرجينيا بيتش" كان 10 أشخاص، من بينهم شخص قتلته الشرطة وهو منفذ العملية، وتم استدعاء الشرطة إلى المنطقة عقب سماع دوي إطلاق النار.

وأضافت أنه أصيب ضابط شرطة خلال الاستجابة للبلاغ بعد أن صدمته سيارة، مشيرة إلى أن الضابط أصيب بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى. وتجري السلطات تحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

هذا المحتوى من

الشرطة الأمريكية الولايات المتحدة ولاية فيرجينيا الأمريكية واشنطن

الخبر التالى:

دراسة إنجليزية: لقاح "فايزر" أكثر فعالية للمصابين بعدوي سابقة لكورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"إخلاء وتشميع".. شاهد عقار جسر السويس "من الداخل" قبل الانهيار بـ 20 يوماً (صور)​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا