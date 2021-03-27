مقتل وإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية
واشنطن- أ ش أ:
قُتل شخصان وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار وقع بمنطقة "فيرجينيا بيتش" الأمريكية.
وذكرت الشرطة - في بيان أودرته قناة "الحرة" الأمريكية، السبت - أن العدد الأولي للأشخاص الذين تعرضوا لإطلاق نار في "فيرجينيا بيتش" كان 10 أشخاص، من بينهم شخص قتلته الشرطة وهو منفذ العملية، وتم استدعاء الشرطة إلى المنطقة عقب سماع دوي إطلاق النار.
وأضافت أنه أصيب ضابط شرطة خلال الاستجابة للبلاغ بعد أن صدمته سيارة، مشيرة إلى أن الضابط أصيب بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى. وتجري السلطات تحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.
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