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بايدن يدعو 40 من قادة العالم لحضور قمة إلكترونية حول المناخ الشهر المقبل

08:52 ص السبت 27 مارس 2021
بايدن يدعو 40 من قادة العالم لحضور قمة إلكترونية حول المناخ الشهر المقبل

جو بايدن

واشنطن- (أ ش أ):
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات إلى 40 من قادة العالم لحضور قمة إلكترونية حول أزمة المناخ تستضيفها إدارته الشهر المقبل يتقدمهم نظيراه الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينج.

وأعلن البيت الأبيض - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن القمة، المقرر عقدها يومي 22 و23 أبريل المقبل، تسلط الضوء على الفوائد الاقتصادية للحفاظ على البيئة.

وتمت دعوة زعماء أوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون .. كما تمت دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

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Asha
جو بايدن قمة إلكترونية أزمة المناخ فلاديمير بوتين قادة العالم
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