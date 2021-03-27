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معالم شهيرة في نيوزيلندا تطفئ أنوارها بمناسبة "ساعة الأرض"

07:56 ص السبت 27 مارس 2021
معالم شهيرة في نيوزيلندا تطفئ أنوارها بمناسبة "ساعة الأرض"

أرشيفية

ولنجتون- (د ب أ):
ستكون المعالم الأثرية في نيوزيلندا هي الأولى في العالم التي تدخل في ظلام بمناسبة ساعة الأرض اليوم السبت.

ويشجع الحدث الخاص بتغير المناخ العالمي الدول على إطفاء أنوارها لمدة ساعة، لتسليط الضوء على قضية تغير المناخ.

قالت ليفيا إسترهازي ، رئيسة منظمة "الصندوق العالمي للحياة البرية" البيئية في نيوزيلندا، إن برج سكاي تاور في أوكلاند ومبنى البرلمان في ولنجتون سيغلقان الإضاءة الساعة 0830 مساءً (0730 بتوقيت جرينتش).

وقالت إن المعالم الأثرية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ومن بينها مبنى إمباير ستيت وبرج إيفل ودار الأوبرا في سيدني، ستطفئ أنوارها في وقت لاحق.

وأعلنت حكومة نيوزيلندا حالة طوارئ مناخية في عام 2020، بهدف تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 5ؤ1 درجة مئوية.

وقد بدأ تنظيم حدث ساعة الأرض في عام 2007 في أستراليا، وشاركت 190 دولة ومنطقة في المبادرة في عام 2020.​

المعالم الأثرية نيوزيلندا ساعة الأرض تغير المناخ العالمي
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