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رقم قياسي جديد.. البرازيل تسجل 3650 حالة وفاة بسبب كورونا

05:54 ص السبت 27 مارس 2021
رقم قياسي جديد.. البرازيل تسجل 3650 حالة وفاة بسبب كورونا

أرشيفية

ريو دي جانيرو- (د ب أ):
سجلت البرازيل رقما قياسيا يوميا جديدا بلغ 3650 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في برازيليا يوم الجمعة.

يأتي هذا الرقم بعد أيام فقط من تجاوز البرازيل مستولى خطير بلغ 3000 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

وبهذه الوفيات يرتفع إجمالي حالات الوفاة في البرازيل إلى 307112 وفاة، مع تأكيد أكثر من 4ر12 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتحتل البرازيل المركز الثاني خلف الولايات المتحدة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

يذكر أن عدد سكان البرازيل يبلغ 210 مليون نسمة.

وقد انهار النظام الصحي أو على وشك الانهيار في العديد من المناطق.

ويقوم سلاح الجو الألماني بتسليم 80 جهاز تنفس إلى مدينة ماناوس في ولاية أمازوناس في محاولة للمساعدة في تخفيف الضغط.

ومن المنتظر وصول طائرة بعد ظهر اليوم السبت لنقل أجهزة التنفس.

البرازيل حالات وفاة فيروس كورونا رقم قياسي

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