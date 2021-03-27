أمريكا تحقق رقمًا قياسيًا في العدد اليومي لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

واشنطن- (أ ش أ):

حققت الولايات المتحدة الجمعة رقما قياسيا عالميا في تنفيذ أعلى عدد من التطعيمات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في خلال يوم واحد.

وقال سايروس شاهبار مدير بيانات جائحة كورونا بالبيت الأبيض، في تغريدة على (تويتر)، إن الولايات المتحدة نفذت 4ر3 مليون جرعة تطعيم باللقاحات، بما تجاوز العدد اليومي المرتفع السابق، والذي كان يبلغ 9ر2 مليون جرعة يوم 12 مارس الجاري.

ويأتي هذا بعد أن ضاعف الرئيس بايدن مستهدفه السابق بتوزيع 100 لقاح خلال المائة يوم الأولى له في السلطة، حيث أعلن يوم الخميس الماضي أنه رفع هذا العدد إلى 200 مليون جرعة.

واعتبارا من أمس الجمعة فإن نحو 6ر48 مليون شخص تم استكمال تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، وهو ما يمثل 7ر14% من إجمالي السكان بالولايات المتحدة، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.​