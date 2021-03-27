مصر تتلقى برقيات التعازى العربية في ضحايا حادث تصادم قطارين

بغداد/ الرياض/ بيروت - (د ب أ):

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة، برقيتا عزاء ومواساة، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

كما قدم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعازيه لأسر ضحايا الحادث والحكومة والشعب المصري.

وفي بيروت أرسل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب برقية عزاء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في ضحايا الحادث الأليم .

وأجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتقديم التعازي بالحادث الأليم. وذكر بيان للحكومة العراقية أن الكاظمي عبر خلال الاتصال الهاتفي عن عميق حزنه ومواساته للرئيس السيسي وشعب مصر الشقيق ، بالحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من المواطنين.

من ناحية أخرى تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة، عددًا من الاتصالات الهاتفية من نظرائه وزراء خارجية كل من الأردن والعراق والكويت والجزائر لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث التصادم الذي أودى بحياة 32 شخصا وإصابة أكثر من 114 آخرين حسبما أفادت وزارة الصحة والسكان المصرية.