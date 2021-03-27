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دفعة أولى من المنحة الصينية للقاح كورونا للسودان تصل إلى الخرطوم

12:32 ص السبت 27 مارس 2021
دفعة أولى من المنحة الصينية للقاح كورونا للسودان تصل إلى الخرطوم

لقاح كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):

وصلت إلى الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، دفعة أولى من منحة لقاح فيروس كورونا، التي قدمتها الصين للسودان، وتبلغ 250 ألف جرعة.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور صديق تاور، في تصريح بمطار الخرطوم لدى استقباله اللقاحات، إن تلك المنحة تؤكد متانة علاقات البلدين والشعبين، وتمثل امتدادا لسلسلة من المساعدات الصينية في المجال الطبي والدعم الفني للكوادر الطبية، خلال فترة الجائحة.

وأعرب عضو مجلس السيادة، عن شكر وتقدير السودان، حكومة وشعبا، للصين على هذا الدعم، مما أسهم كثيرا في تخفيف آثار الجائحة علي السودان.

من جانبه، قال وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب، إن السودان يتطلع إلى المزيد من المساعدات الصينية فيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا.

من جهته، أكد السفير الصيني لدى السودان ماشين مين، حرص بلاده على الوقوف مع السودان وتقديم المساعدات له في كافة المجالات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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