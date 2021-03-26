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السودان يسوي ديونه المستحقة لمؤسسة التنمية الدولية

10:12 م الجمعة 26 مارس 2021
السودان يسوي ديونه المستحقة لمؤسسة التنمية الدولية

السودان

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي سداد السودان لمديونيته المتأخرة لصالح المؤسسة مما يفتح الباب أمام الخرطوم للعودة مجددا للتعامل مع مجموعة البنك الدولي والاقتراض منها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن السودان يستطيع الآن الحصول على التمويلات الطبيعية من مؤسسات مجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.

كما تمهد هذه الخطوة الطريق أمام حصول السودان على ضمانات من مؤسسة التنمية الدولية بنحو ملياري دولار.

كما يمهد سداد السودان لمستحقات البنك الدولي المتأخرة الطريق أمام استفادته من مبادرة تخفيف أعباء الديون للدول الفقيرة المثقلة بالديون.

كانت الولايات المتحدة قد منحت السودان قرضا مؤقتا بقيمة 15ر1 مليار دولار لحل مشكلات الديون المتأخرة.

السودان مؤسسة التنمية الدولية الخرطوم البنك الدولي

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