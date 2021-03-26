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تركي آل الشيخ يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث تصادم قطارين بسوهاج

10:11 م الجمعة 26 مارس 2021
تركي آل الشيخ يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث تصادم قطارين بسوهاج

تركي آل الشيخ

وكالات:

أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن تعازيه في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، والذي أسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة أكثر من 100 حالة أخرى.

وقال آل الشيخ، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة "بقلوب يعتصرها الحزن والألم خالص العزاء لأشقائنا في مصر ولأسر ضحايا حادث قطار سوهاج المؤلم".

وتابع "داعين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان وأن يتم الله شفاء مصابي الحادث وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة، ومن جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.

تركي آل الشيخ حادث قطاري بسوهاج السعودية سوهاج

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