تركي آل الشيخ يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث تصادم قطارين بسوهاج
وكالات:
أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن تعازيه في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، والذي أسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة أكثر من 100 حالة أخرى.
وقال آل الشيخ، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة "بقلوب يعتصرها الحزن والألم خالص العزاء لأشقائنا في مصر ولأسر ضحايا حادث قطار سوهاج المؤلم".
وتابع "داعين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان وأن يتم الله شفاء مصابي الحادث وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة، ومن جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.
الخبر التالى:السودان يسوي ديونه المستحقة لمؤسسة التنمية الدولية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
198011
عدد المصابين
-
151765
عدد المتعافين
-
11768
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان