رئيس وزراء لبنان يبعث برقية عزاء للسيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

بيروت - (أ ش أ):

بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب، برقيتي عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معزيا بضحايا الحادث المروع الناتج عن تصادم قطارين في محافظة سوهاج.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية – في بيان مساء اليوم – أن رئيس الوزراء اللبناني أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى في الحادث.