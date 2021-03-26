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رئيس الوزراء الإيطالي يعلن تلقيه لقاح كوفيد-19 الأسبوع المقبل

10:01 م الجمعة 26 مارس 2021
رئيس الوزراء الإيطالي يعلن تلقيه لقاح كوفيد-19 الأسبوع المقبل

ماريو دراجي

روما - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراجي، نيته تلقي الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل، في خطوة منه لتبديد أي شكوك محتملة بشأن سلامة اللقاح وتسريع حملة التطعيم الوطنية.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن دراجي قوله في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "سآخذ لقاح استرازينيكا في الأسبوع المقبل. لقد قمت بالحجز، ولكن لم أتلق ردا بعد. لكني آمل أن أفعل ذلك الأسبوع المقبل".

كانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري تعليق استخدام لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد بصورة "احترازية" في حملات التطعيم الوطنية.

وأعلنت وكالة الدواء الايطالية أن تعليق استخدام اللقاح جاء كـ"إجراء احترازي ومؤقت، يشمل جميع أنحاء التراب الوطني"، وصدر "تماشياً مع الإجراءات المماثلة التي اتخذتها دول أوروبية أخرى"، بانتظار تقييم وكالة الادوية الاوروبية، حسبما أفادت وكالة (آكي) الإيطالية.

وأشارت إلى أنه "بالتنسيق مع وكالة الادوية الاوروبية والدول الأوروبية الأخرى، سيجري تقييم بشكل مشترك لجميع الحالات التي تم الإبلاغ عنها بعد التطعيم" باللقاح المعني.

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