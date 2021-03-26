السفير البريطانى بالقاهرة يتقدم بالتعازي في ضحايا حادث قطاري سوهاج
القاهرة - (أ ش أ):
أعرب السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى ادامز، عن تعازيه في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع في وقت سابق اليوم الجمعة.
وقال السفير فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تألمت لسماع حادث اصطدام القطار المأساوي بسوهاج اليوم. خالص تعازيّ لذوي وأحباء المتضررين".
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