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السفير البريطانى بالقاهرة يتقدم بالتعازي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

09:59 م الجمعة 26 مارس 2021
السفير البريطانى بالقاهرة يتقدم بالتعازي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

السفير البريطاني بالقاهرة جيفرى ادامز

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى ادامز، عن تعازيه في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقال السفير فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تألمت لسماع حادث اصطدام القطار المأساوي بسوهاج اليوم. خالص تعازيّ لذوي وأحباء المتضررين".

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