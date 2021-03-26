أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السعودية تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث قطاري سوهاج

09:47 م الجمعة 26 مارس 2021
السعودية تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث قطاري سوهاج

السعودية

وكالات:

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة، ومن جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.

السعودية وزارة الخارجية السعودية حادث قطاري سوهاج ضحايا حادث قطاري سوهاج
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مهاب مميش يكشف الموعد المتوقع لانتهاء أزمة السفينة الجانحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا