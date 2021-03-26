السعودية تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث قطاري سوهاج

وكالات:

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة، ومن جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.