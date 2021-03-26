سفير ألمانيا بالقاهرة ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج
القاهرة- (أ ش أ):
نعى سفير ألمانيا بالقاهرة الدكتور سيريل نون ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث قطاري سوهاج، والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.
وقال السفير الألماني -في تصريح نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة- "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وقوع حادث القطار اليوم بالقرب من سوهاج، أتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى ذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين".
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