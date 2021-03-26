البحرية الروسية: لأول مرة مناورة بمقاتلتي "ميج-31" في القطب الشمالي
موسكو - (أ ش أ):
أعلن القائد العام للبحرية الروسية الأميرال نيقولاي إيفمينوف، أنه لأول مرة في التاريخ نفذت مقاتلتا "ميج-31" مناورة غير مسبوقة في منطقة القطب الشمالي، حيث تم تزويدهما بالوقود جوا.
وقال ايفمينوف - في تقرير رفعه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - "في إطار الرحلة الاستكشافية في القطب الشمالي "أومكا - 21"، ولأول مرة في تاريخ البحرية الروسية، تم تزويد مقاتلتين من طراز "ميج 31" بالوقود جوا في منطقة القطب الشمالي".
وأشار إلى أن أطقم مقاتلات "ميج - 31BM" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أجرت في الـ10 من مارس الجاري مناورات في المنطقة القطبية تدربت فيها على اعتراض طائرات العدو المفترض.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في الـ9 من مارس الجاري إلى أن مقاتلات "ميج-31" أصبحت قادرة على اعتراض الصواريخ البالستية، كما يجري العمل على إجراء تدريبات منتظمة على اعتراض الصواريخ في الدائرة الشمالية المتجمدة.
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