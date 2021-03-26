السودان يتوقع منحا بمبلغ 2 مليار دولار من البنك الدولي بعد إلغاء متأخرات الديون
الخرطوم - (د ب أ):
تتوقع السودان الحصول على منح من البنك الدولي بنحو 2 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، وذلك بعد أن ساعدت الولايات المتحدة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية في تصفية متأخراتها من الديون طويلة الأمد مع البنك ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان إن هذا الإلغاء، الذي أُعلن عنه اليوم الجمعة، والذي سهل حدوثه قرض أمريكي، سيمكن الحكومة السودانية من الحصول الفوري على 215 مليون دولار في شكل دعم للميزانية و420 مليون دولار لتمويل برنامج دعم الأسرة.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتم على مدى العامين المقبلين، توفير منح إجمالية للسودان بمبلغ 2 مليار دولار لتمويل أولوياته في قطاع التنمية الوطنية، مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والزراعة، والقطاعات الأخرى المنتجة.
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