سفارة روسيا بالقاهرة تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث قطاري سوهاج
القاهرة - (أ ش أ):
أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن خالص تعازيها لأسر ضحايا اصطدام قطاري ركاب في محافظة سوهاج، والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت السفارة الروسية في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، اليوم أنها تشاطر الحزن من شعب وحكومة مصر.
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