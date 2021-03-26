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قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة بين الجوف وصعدة

07:59 م الجمعة 26 مارس 2021
قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة بين الجوف وصعدة

قوات الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):

حررت قوات الجيش اليمني اليوم الجمعة مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف، الحدودية مع محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري يمني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن وحدات من قوات الجيش اليمني شنّت هجوماً معاكساً ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الظهرة ببرط العنان، تمكنت خلاله من تحرير عدّة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة.

وأضاف أن المعارك التي استمرت لأكثر من 6 ساعات، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

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الجيش اليمني عدن اليمن مديرية برط محافظة الجوف

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