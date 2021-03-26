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بريطانيا وأوروبا تتوصلان إلى اتفاق ما بعد بريكست بشأن القواعد المالية

07:35 م الجمعة 26 مارس 2021
بريطانيا وأوروبا تتوصلان إلى اتفاق ما بعد بريكست بشأن القواعد المالية

الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

اتخذت بريطانيا والاتحاد الأوروبي خطوتهما الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتعاون في الخدمات المالية، واتفقا على منتدى جديد لمناقشة تنظيم السوق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج إن هذه الخطوة ستساعد شركات التمويل بمدينة لندن يوما ما، في استعادة بعض فرص الوصول إلى السوق الموحدة التي خسروها عندما خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

واتفق الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن الخدمات المالية، وفقا لما ذكره شخصان مطلعان على المحادثات.

وقال أحدهما إنه تم الانتهاء من محتوى وجوهر الاتفاق، وأن الجانبين يعملان الآن على عملية التصديق الرسمية. ولم يصدر أي تعليق فوري من المسؤولين في وزارة الخزانة في لندن والمفوضية الأوروبية في بروكسل على هذه الانباء.

الاتحاد الأوروبي بريطانيا لندن البريكست

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