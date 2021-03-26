أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الدنمارك تمدد قيود السفر لمواجهة كورونا حتى 20 أبريل

07:35 م الجمعة 26 مارس 2021
الدنمارك تمدد قيود السفر لمواجهة كورونا حتى 20 أبريل

فيروس كورونا

كوبنهاجن - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الجمعة أن قيود السفر المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا، ستظل سارية بالبلاد حتى 20 نيسان/ أبريل المقبل، حيث حضت السكان على عدم السفر للخارج في الوقت الراهن.

وستستمر الحاجة إلى تقديم نتيجة سلبية بالفيروس لأي شخص يريد دخول الدنمارك، وأن يكون لديه سبب وجيه للسفر.

كما أنه لا يتم تشجيع القيام برحلات خاصة برجال الأعمال والاستثناء الوحيد هو لنقل البضائع عبر الحدود.

وأشار بيان الحكومة إلى أن الدنمارك حاليا، في وضع أفضل عن العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وجاء في البيان أن "القيود الصارمة على السفر هي عنصر رئيسي لمحاولات السيطرة على تفشي العدوى".

وتعمل الحكومة أيضا على إصدار جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم، يفترض أن يتم الانتهاء منه في مايو المقبل. وتجرى هذه المباحثات بشكل مواز مع مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن المصادقة على مستوى التكتل بأن ذلك سيسمح للسفر بين الدول الأعضاء.

فيروس كورونا الدنمارك كوبنهاجن الحكومة الدنماركية

الخبر التالى:

بريطانيا وأوروبا تتوصلان إلى اتفاق ما بعد بريكست بشأن القواعد المالية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الجثامين بـ 12 مستشفى".. الصحة تعلن زيادة عدد إصابات كارثة قطاري سوهاج

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا