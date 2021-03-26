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"الأدوية الأوروبية" توافق على 3 مواقع جديدة لإنتاج لقاحات كورونا

07:31 م الجمعة 26 مارس 2021
"الأدوية الأوروبية" توافق على 3 مواقع جديدة لإنتاج لقاحات كورونا

لقاح كورونا

أمستردام/بروكسل - (د ب أ):

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة، على ثلاثة مواقع جديدة لإنتاج لقاحات "أسترازينيكا" و"بيونتيك/فايزر" و"مودرنا" لسلسلة التوريد في الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تساعد في تخفيف عجز اللقاحات في دول التكتل.

وأعلنت الوكالة الأوروبية ومقرها أمستردام اليوم الجمعة، أنها وافقت على موقع في مدينة ليدن بهولندا، لصنع المادة الفعالة في لقاح أسترازينيكا، وموقع آخر في مدينة ماربورج بألمانيا، لإنتاج لقاح بيونتيك/فايزر، ومصنع في مدينة فيسب بسويسرا، مما يساهم في إمدادات مودرنا.

وحصلت جميع اللقاحات الثلاثة على موافقة السوق الأوروبية، ولكن المصانع لا يمكنها التوريد إلى دول الاتحاد الأوروبي دون موافقة الوكالة الأوروبية. ومن غير المعروف عدد الجرعات التي تم إنتاجها بالفعل في المصانع.

ورحبت مفوضة شؤون الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيديس بالخبر في بيان مكتوب، ولكنها أصدرت أيضا تحذيرا إلى شركة أسترازينيكا، التي تدير شركة هاليكس موقع التصنيع الهولندي الجديد الذي تمت الموافقة عليه حديثا.

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