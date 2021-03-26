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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

06:04 م الجمعة 26 مارس 2021
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، بتسجيل أكثر من 67 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووفاة 1558 شخصا.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الالكتروني، سجلت الولايات المتحدة 67443 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" و1558 حالة وفاة بين المرضى المصابين بـ "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً للبيانات، فقد اقترب عدد الحالات المسجلة للإصابة بـ "كوفيد – 19" في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء من 30 مليوناً، وتوفي أكثر من 546825 مصابًا بفيروس "كوفيد-19".

وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا كوفيد 19 الولايات المتحدة واشنطن
Corno symptom

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