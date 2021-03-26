الولايات المتحدة تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"
واشنطن - (أ ش أ):
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، بتسجيل أكثر من 67 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووفاة 1558 شخصا.
ووفقاً للبيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الالكتروني، سجلت الولايات المتحدة 67443 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" و1558 حالة وفاة بين المرضى المصابين بـ "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقاً للبيانات، فقد اقترب عدد الحالات المسجلة للإصابة بـ "كوفيد – 19" في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء من 30 مليوناً، وتوفي أكثر من 546825 مصابًا بفيروس "كوفيد-19".
وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات.
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151765
عدد المتعافين
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11768
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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126004849
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101683041
عدد المتعافين
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عدد الوفيات
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