ألمانيا تصنف فرنسا منطقة عالية الخطورة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا
برلين - (د ب أ):
صنفت الحكومة الألمانية فرنسا كمنطقة عالية الخطورة نظرا للزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، ويستوجب هذا إجراء فحص إلزامي عند دخول الأشخاص القادمين منها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وقال معهد روبرت كوخ الألماني اليوم الجمعة إنه سيتم حذف ولاية التيرول النمساوية وكذلك دولة التشيك ودولة سلوفاكيا من قائمة المناطق الخطرة.
بهذا يرفع جزء كبير من قيود الدخول من وإلى هذه المناطق بسبب فيروس كورونا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
198011
عدد المصابين
-
151765
عدد المتعافين
-
11768
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان