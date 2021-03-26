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ألمانيا تصنف فرنسا منطقة عالية الخطورة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

05:55 م الجمعة 26 مارس 2021
ألمانيا تصنف فرنسا منطقة عالية الخطورة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ):

صنفت الحكومة الألمانية فرنسا كمنطقة عالية الخطورة نظرا للزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، ويستوجب هذا إجراء فحص إلزامي عند دخول الأشخاص القادمين منها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني اليوم الجمعة إنه سيتم حذف ولاية التيرول النمساوية وكذلك دولة التشيك ودولة سلوفاكيا من قائمة المناطق الخطرة.

بهذا يرفع جزء كبير من قيود الدخول من وإلى هذه المناطق بسبب فيروس كورونا.

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