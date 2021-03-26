الرئاسة التركية تعزي الشعب المصري في حادث تصادم قطاري السوهاج

وكالات:

عبرت تركيا عن "حزنها العميق" لوقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين في حادث قطاري سوهاج في الصعيد.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون اليوم الجمعة، حسبما نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وخالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق والصديق في هذا الحادث الأليم".

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن مقتل 32 مواطنا وإصابة 108 آخرين في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.