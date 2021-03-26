شكري يتلقى اتصالات من نظرائه للإعراب عن تعازيهم في ضحايا حادث قطاري سوهاج
القاهرة - (أ ش أ):
تلقى وزير الخارجية سامح شكري،اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء خارجية كلا من الأردن والعراق والكويت والجزائر، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.
كما اعرب الوزراء عن تضامن دولهم الشقيقة مع مصر وشعبها في هذا المُصاب الجَلل، وعن صادق المواساة لأسر الضحايا، داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمٌنَّ على المصابين بالشفاء العاجل .
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