أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه للإعراب عن تعازيهم في ضحايا حادث قطاري سوهاج

05:47 م الجمعة 26 مارس 2021
شكري يتلقى اتصالات من نظرائه للإعراب عن تعازيهم في ضحايا حادث قطاري سوهاج

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري،اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء خارجية كلا من الأردن والعراق والكويت والجزائر، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.

كما اعرب الوزراء عن تضامن دولهم الشقيقة مع مصر وشعبها في هذا المُصاب الجَلل، وعن صادق المواساة لأسر الضحايا، داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمٌنَّ على المصابين بالشفاء العاجل .

هذا المحتوى من

سامح شكري وزارة الخارجية ضحايا حادث قطاري سوهاج الأردن العراق

الخبر التالى:

الرئاسة التركية تعزي الشعب المصري في حادث تصادم قطاري السوهاج
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الجثامين بـ 12 مستشفى".. الصحة تعلن زيادة عدد إصابات كارثة قطاري سوهاج

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا