أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السعودية تصدر تعميمًا للعاملين بقطاع الحج والعمرة بشأن كورونا

04:55 م الجمعة 26 مارس 2021
السعودية تصدر تعميمًا للعاملين بقطاع الحج والعمرة بشأن كورونا

وزارة الحج والعمرة في السعودية

جدة - أ ش أ

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تعميمًا لجميع القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بالتأكيد على اشتراط تحصين جميع العاملين في القطاع عبر أخذ لقاحات فيروس كورونا المُستجد (كوفيدـ19)، ابتداءً من الأول من رمضان المقبل.

وأوضحت الوزارة -في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أنه في حال عدم التحصين فإنه يشترط إثبات عمل فحص مخبري (PCR) سلبي النتيجة للعاملين في قطاع الحج والعمرة من غير المحصنين كل 7 أيام على نفقة المنشأة.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة جاءت من منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية على الحفاظ على النفس البشرية، وتماشيًا مع الإجراءات الصحية الوقائية، وسعيًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الحج والعمرة السعودية موسم الحج فيروس كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حادث قطاري سوهاج.. 114 مصابا والحكومة تصل سوهاج (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا