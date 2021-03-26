السعودية تصدر تعميمًا للعاملين بقطاع الحج والعمرة بشأن كورونا

جدة - أ ش أ

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تعميمًا لجميع القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بالتأكيد على اشتراط تحصين جميع العاملين في القطاع عبر أخذ لقاحات فيروس كورونا المُستجد (كوفيدـ19)، ابتداءً من الأول من رمضان المقبل.

وأوضحت الوزارة -في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أنه في حال عدم التحصين فإنه يشترط إثبات عمل فحص مخبري (PCR) سلبي النتيجة للعاملين في قطاع الحج والعمرة من غير المحصنين كل 7 أيام على نفقة المنشأة.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة جاءت من منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية على الحفاظ على النفس البشرية، وتماشيًا مع الإجراءات الصحية الوقائية، وسعيًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.