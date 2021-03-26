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أمير الكويت يعزي السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

04:26 م الجمعة 26 مارس 2021
أمير الكويت يعزي السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الكويت - أ ش أ

بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، ببرقیة تعزیة إلى الرئیس عبد الفتاح السیسي رئیس الجمھوریة، عبر فیھا عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحایا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوھاج، والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحایا والمصابین، سائلا الله المولى تعالى أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ومغفرته ویسكنھم فسیح جناته ویلھم ذویھم الصبر والسلوان وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ولي العھد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقیة تعزیة إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي، أعرب خلالها عن تعازيه وصادق مواساته في ضحایا حادث القطارين، داعيا الله عز وجل أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ویلھم ذویھم الصبر والسلوان، وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة.

كما بعث رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ببرقیة تعزیة مماثلة.

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