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رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج

04:24 م الجمعة 26 مارس 2021
رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج

عادل بن عبد الرحمن العسومي

(مصراوي):

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي والمواساة باسم البرلمان العربي وبالأًصالة عن نفسه، لمصر قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا حادث تصادم قطارى الأليم بمحافظة سوهاج.

كما أعرب رئيس البرلمان العربي في بيان صدر اليوم عن صادق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا سائلاً المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

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