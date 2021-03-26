الأردن يعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج

عمان - أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا الحادث المؤسف الناجم عن تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج، والذي أسفر عن وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذه المصاب الأليم، وتعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.