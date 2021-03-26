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بيونتيك/فايزر تختبران لقاحهما المضاد لكورونا على الأطفال

12:55 م الجمعة 26 مارس 2021
بيونتيك/فايزر تختبران لقاحهما المضاد لكورونا على الأطفال

لقاح فايزر

ماينتس - (د ب أ):

بدأت شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية دراسات على فعالية وسلامة لقاحهما المشترك المضاد لكورونا على الأطفال دون 11 عاما.

وحتى الآن، حصل اللقاح الذي طورتاه الشركتان على موافقة مشروطة لاستخدامه مع المراهقين فوق 16 عاما.

وقالت متحدثة باسم "بيونتيك" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الجمعة، إنه يُجرى الآن تضمين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاما في الدراسات.

وأعلنت الشركتان اليوم أن أول الأطفال المشمولين بالدراسات تلقوا أول جرعة من اللقاح أمس الخميس. وبحسب البيانات، تشمل الدراسات أطفال أصحاء تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاما.

وإذا تم تأكيد السلامة والفعالية ووافقت السلطات على إجازة استخدامه بالنسبة لهذه الفئة العمرية، فقد يكون اللقاح متاحا للأطفال الأصغر سنا بحلول مطلع 2022.

ويُجرى بالفعل اختبار اللقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما. وبحسب البيانات، يشارك في هذه الدراسة 2259 طفلا من هذه الفئة العمرية.

وبحسب بيان الشركتين، فإن بيانات هذه الدراسة واعدة ومن المنتظر نشرها قريبا.

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