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بايدن يدعو إلى تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التحديات المشتركة

11:39 ص الجمعة 26 مارس 2021
بايدن يدعو إلى تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التحديات المشتركة

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رغبة واشنطن في التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن المسار السياسي الخارجي المشترك تجاه روسيا والصين.

وجاء ذلك- حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان على موقعه الالكتروني اليوم الجمعة- خلال قمة افتراضية للمجلس الأوروبي مع رؤساء دول أو رؤساء حكومات الدول الأعضاء الـ27 برئاسة تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.

وأفاد بيان البيت الأبيض بأن بايدن دعا إلى تعاون وثيق بشأن التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا والتصدي لأزمة تغير المناخ وتعميق الروابط الاقتصادية وضمان أن تكون الديمقراطيات هي الأسس التي تحدد قواعد الطريق بدلاً من الأنظمة الاستبدادية.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس الأمريكي إلى الحاجة إلى استمرار تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تركيا وجنوب القوقاز وأوروبا الشرقية وغرب البلقان.

وأكد بايدن مجددًا التزامه بتنشيط العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قائلا إن وجود اتحاد أوروبي قوي يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن بروكسل وواشنطن تحاولان إصلاح علاقة تدهورت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي لطالما تصادم مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في ملفات متعلقة بالسياسات الضريبية والتجارة والنفقات الدفاعية.

وتعد هذه هي أول مشاركة للرئيس الأمريكي في قمة مع قادة دول الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تكون غير مسبوقة، إذ إن الرئيس الأسبق باراك أوباما شارك في قمة أوروبية في الخامس من أبريل 2009 وقبله الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في يونيو 2001 في السويد.

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