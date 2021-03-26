أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

صحيفة سعودية: المناورات العسكرية المشتركة تؤكد جاهزية المملكة في الدفاع عن أرضها

10:55 ص الجمعة 26 مارس 2021
صحيفة سعودية: المناورات العسكرية المشتركة تؤكد جاهزية المملكة في الدفاع عن أرضها

القوات السعودية


الرياض - أ ش أ

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية الصادرة اليوم الجمعة أن المناورات العسكرية المختلفة التي تشارك فيها القوات السعودية مع نظيراتها الأمريكية أو الإماراتية، تعكس حرص المملكة على تأهيل أفراد قواتها العسكرية وتدريبهم على كافة الأصعدة وحصولهم على أعلى مستويات التأهيل بما يحقق لهم الأسبقية في الردع والقوة في الحسم.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان (مناورات القوة) - إلى أن المناورات والتعامل مع الفرضيات ترجمت التدريب المتميز والإشادة بالتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف، بعدما نفذوا المهام وفق دقة وجرأة وشجاعة محاطة بالحرص والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقالت "ولأن حماية الأوطان غالية كانت المملكة حريصة على تأهيل قواتها في مختلف المجالات، بما يضمن لهم قوة الردع وما يجعلهم في المكانة اللائقة من علو الهامة ورفعة الرأس.

وأكدت الصحيفة - في الختام - أن المناورات أثبتت جاهزية القوات العسكرية باحترافية عالية، بما يعزز ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات متطورة.

هذا المحتوى من

القوات السعودية المناورات العسكرية أمريكا الإمارات

الخبر التالى:

لماذا تكون النساء في منتصف العمر "أكثر عرضة للإصابة بأعراض كوفيد طويلة الأمد"؟
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا