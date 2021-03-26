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البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على محطة بترولية في جازان بالسعودية

08:33 ص الجمعة 26 مارس 2021
البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على محطة بترولية في جازان بالسعودية

البرلمان العربي

القاهرة-(أ ش أ):

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جازان بالمملكة العربية السعودية والتي نتج عنها نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، وهجومها في ذات الوقت بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة وصاروخا باليستيا باتجاه المملكة العربية السعودية.

كما ندد البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الجمعة، بتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية بهجومها بالطائرات المسيرة المفخخة ومحاولة استهدافها جامعتي جازان ونجران والمدنيين والمنشآت المدنية والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وحذر البرلمان العربي، من تكرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة والتي تستهدف أمن الطاقة العالمي وتهدد حركة التجارة العالمية وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، معتبراً أنها أعمال إرهابية جبانة تنفذها جماعة الحوثي بدعم من إيران وتنفيذا لمخططاتها التخريبية في المنطقة.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم وجاد لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية عن أعمالها الإجرامية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وجدد البرلمان العربي تضامنه مع المملكة العربية السعودية والوقوف معها في خندق واحد ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشاد البرلمان العربي باحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من التصدي وتدمير ثماني طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران وجازان.

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البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهابية السعودية بترول

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