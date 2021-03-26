مقتل 13 مدنيا في هجمات مسلحة على ثلاث قرى بالنيجر
نيامي-(أ ش أ):
لقي 13 مدنياً على الأقلّ مصرعهم في هجمات مسلّحة استهدفت ثلاث قرى في منطقة تيلابيري في غرب النيجر بالقرب من الحدود مع مالي.
وقال تيجاني ابراهيم كاتييلا، حاكم تيلابيري، حسبما أفادت قناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة - "إنّ ستّة أشخاص لقوا مصرعهم في زيباني-كورا زينو، وشخصاً واحداً في زيباني كورا-تيغي وستّة أشخاص في غادابو، وبالتالي فإنّ الحصيلة هي 13 قتيلاً"، معربا عن قلقه من تصعيد العنف وانعدام الأمن الذي يتفشّى في المنطقة، مشيرا إلى أنه في البداية كانت جباية الزكاة ومن ثم سرقة المواشي واليوم يُقتل المدنيّون.
وأكّد أنّ الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستتّخذ إجراءات لتأمين السكان وكفّ أيدي هذه العصابات التي لا دين لها ولا قانون، مطمئنا السكان بتسيير دوريات عسكرية لحفظ الأمن والأمان.
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