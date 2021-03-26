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باكستان تسجل 4368 إصابة جديدة و63 وفاة بفيروس كورونا

07:46 ص الجمعة 26 مارس 2021
باكستان تسجل 4368 إصابة جديدة و63 وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

إسلام آباد-(أ ش أ):

سجلت باكستان 4368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 645 ألفا و356 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية- حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الجمعة- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 63 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و91 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 2170 شخصا ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 591 ألفا و145 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 40 ألفا و120 شخصا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا باكستان كوفيد 19 وزارة الصحة الباكستانية

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