وزير النقل الموريتاني: خاطف الطائرة موريتاني يعاني مشاكل نفسية

نواكشوط - (د ب ا):

قال وزير النقل الموريتاني محمدو أحمدو محيميد إن الشخص الذي اختطف طائرة تابعة للخطوط الجوية الموريتانية في مطار نواكشوط "موريتاني الجنسية معروف لدى مصالح الشرطة، ويعاني من مشاكل نفسية حسب تقارير طبية ".

وأعلن الوزير في تصريح أدلى به ليل الخميس الجمعة ( بالتوقيت المحلي) للتلفزيون الرسمي فتح تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات الحادث ومكامن الخلل .

وأضاف ولد محيميد في تصريح للتلفزيون الموريتاني أن "الأمن و السلامة متوفران في مطار نواكشوط".

وقبضت قوات الامن الموريتانية في وقت سابق اليوم على خاطف الطائرة التي كانت جاثمة على مدرج المطار وهدد بإحراقها اذا حاولت قوات الامن اقتحامها.