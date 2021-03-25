الكاظمي: العراق يدعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن

بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن المملكة طرحت الاثنين الماضي مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وثمن الكاظمي خلال اللقاء الافتراضي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود المبادرات التي قدمتها الرياض للعراق في مجال مواجهة جائحة كورونا.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الجانبين استعرضا" العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأشادا بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والإتصالات بينهما".

وأكد الجانبان على دور مجلس التنسيق العراقي السعودي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة، ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة عن الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وثمنت المملكة العربية السعودية جهود الحكومة العراقية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في العراق.

وذكر البيان العراقي أن الجانبين اتفقا على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار .

وبحسب البيان، فإن الملك سلمان وجه دعوة إلى الكاظمي لزيارة المملكة السعودية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين، وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأن رئيس الوزراء عبر عن تقديره وقبوله للدعوة.