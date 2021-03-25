اليونان تعفى القادمين من إسرائيل من الخضوع للحجر الصحي بشروط

أثينا- (د ب ا):

ألغت الحكومة اليونانية شرط الحجر الصحي للقاديمن من إسرائيل، طالما أنهم حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما لا يزال يتعين إخضاع القادمين من الدول الأخرى للحجر الصحي لمدة سبعة أيام لدى وصولهم اليونان.

وقالت السلطات اليونانية اليوم الخميس إن هذا القرار يسرى مبدئيا حتى الخامس من الشهر المقبل.

ويتعين على القادمين من إسرائيل تقديم وثيقة رسمية باللغة الإنجليزية تثبت حصولهم على اللقاح، وبعد مرور 14 يوما على حصولهم على الجرعة الثانية.

كما يجب على القادمين من إسرائيل إلى اليونان ، ولتجنب الحجر الصحي، إظهار شهادة سلبية لاختبار فيروس كورونا سارية صادرة منذ فترة لا تزيد على 72 ساعة.

وتأتى القاعدة الجديدة قبل بدء مهرجان عيد الفصح اليهودي يوم السبت، حيث يكون الكثيرون فى عطلة.