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رئيس الوزراء التونسي: التحديات تحتم على الأجهزة الأمنية بذل مزيد من الجهد

09:02 م الخميس 25 مارس 2021
رئيس الوزراء التونسي: التحديات تحتم على الأجهزة الأمنية بذل مزيد من الجهد

هشام مشيشي رئيس الوزراء التونسي

تونس - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء التونسي المُكلَّف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشي، اليوم الخميس، أن التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، تحتم على الأجهزة الأمنية العربية بذل مزيد من الجهد.

وأضاف مشيشي - في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية المنعقدة عن بُعد للدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب - أن ذلك الجهد يجب أن يكون في إطار رؤى موحدة، ومقاربة شاملة تتداخل فيها، إلى جانب وزارات الداخلية، قطاعات أخرى على غرار التربية والثقافة والتعليم والإعلام.

وثمن مشيشي - بحسب بيان - حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على تحقيق أكبر قدر ممكن من التقارب والتنسيق بين أجهزة الشرطة والأمن، داعيا إلى ضرورة زيادة دعم وتنويع مجالات التعاون، مؤكدا على أن المواضيع المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة ستعزز العمل الأمني العربي المشترك.

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هشام مشيشي تونس الإرهاب

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