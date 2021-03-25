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بايدن يهاجم الصين: رئيسها ليس ديمقراطيا ولا نسعى للمواجهة معهم

08:36 م الخميس 25 مارس 2021
بايدن يهاجم الصين: رئيسها ليس ديمقراطيا ولا نسعى للمواجهة معهم

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن نظيره الصيني، تشي جينج بينج، "ليس ديمقراطيا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لمواجهة مع بكين.

وأكد باين في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه "ستكون هناك منافسة حادة مع الصين ولكن وفقا للقوانين وسنتعامل مع الصين عبر الاستثمار في العلوم الأمريكية".

وأضاف "علينا أن نزيد استثماراتنا لمنافسة الصين.. لقد أبلغت الرئيس الصيني بشكل واضح أن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة".

وتابع "الرئيس الصيني ليس ديمقراطيا لكنه ذكي ونحن لا نسعى للمواجهة معهم".

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