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رويترز: واشنطن تمنح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمكافحة كورونا

08:06 م الخميس 25 مارس 2021
رويترز: واشنطن تمنح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمكافحة كورونا

جو بايدن

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمساعدتهم في مكافحة كوفيد-19 في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسبما نقلت رويترز.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن "الأموال التي خصصت من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساعد على دعم جهود منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية في منشآت الرعاية الصحية إضافة إلى علاج مسألة انعدام الأمن الغذائي".

يذكر أن مسودة مذكرة دبلوماسية أمريكية، أوردت أن "إدارة الرئيس جو بايدن، تعكف على صياغة خطة تهدف إلى إحياء العلاقات الأمريكية الفلسطينية المنهارة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب".

وجاء في المسودة، أن "الرؤية الأمريكية، هي تعزيز الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب".

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