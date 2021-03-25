رويترز: واشنطن تمنح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمكافحة كورونا
وكالات:
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمساعدتهم في مكافحة كوفيد-19 في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسبما نقلت رويترز.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن "الأموال التي خصصت من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساعد على دعم جهود منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية في منشآت الرعاية الصحية إضافة إلى علاج مسألة انعدام الأمن الغذائي".
يذكر أن مسودة مذكرة دبلوماسية أمريكية، أوردت أن "إدارة الرئيس جو بايدن، تعكف على صياغة خطة تهدف إلى إحياء العلاقات الأمريكية الفلسطينية المنهارة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب".
وجاء في المسودة، أن "الرؤية الأمريكية، هي تعزيز الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب".
الخبر التالى:تحطم مروحية تحمل شحنة صغيرة من لقاح كورونا في أوروجواي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
197350
عدد المصابين
-
151444
عدد المتعافين
-
11720
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان