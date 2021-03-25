فايزر تطلق تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 سنة
وكالات:
أعلنت شركة فايزر الأمريكية أنها أطلقت تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 سنة، للتطعيم ضد وباء كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وكانت الشركة "فايزر بيونتك"، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها بدأت التجارب البشرية لعلاج جديد لفيروس كورونا المستجد، على شكل أقراص يمكن تناولها عند ظهور الأعراض الأولى للمرض.
وإذا نجحت تجارب فايزر على البشر، فسيصبح من الممكن وصف الحبوب في وقت مبكر من الإصابة، لتجنب التعرض لمضاعفات، ومنع انتشار الفيروس.
ويرتبط الدواء بإنزيم يسمى "البروتياز" لمنع الفيروس من التكاثر، وقد نجحت الأدوية المثبطة للبروتياز في علاج أنواع أخرى من الفيروسات، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة "إيدز" والتهاب الكبد الوبائي "سي".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
197350
عدد المصابين
-
151444
عدد المتعافين
-
11720
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان