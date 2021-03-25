فايزر تطلق تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 سنة

وكالات:

أعلنت شركة فايزر الأمريكية أنها أطلقت تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 سنة، للتطعيم ضد وباء كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت الشركة "فايزر بيونتك"، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها بدأت التجارب البشرية لعلاج جديد لفيروس كورونا المستجد، على شكل أقراص يمكن تناولها عند ظهور الأعراض الأولى للمرض.

وإذا نجحت تجارب فايزر على البشر، فسيصبح من الممكن وصف الحبوب في وقت مبكر من الإصابة، لتجنب التعرض لمضاعفات، ومنع انتشار الفيروس.

ويرتبط الدواء بإنزيم يسمى "البروتياز" لمنع الفيروس من التكاثر، وقد نجحت الأدوية المثبطة للبروتياز في علاج أنواع أخرى من الفيروسات، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة "إيدز" والتهاب الكبد الوبائي "سي".