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السودان: إصابة رئيس حزب الأمة ونائبه بكورونا

06:51 م الخميس 25 مارس 2021
السودان: إصابة رئيس حزب الأمة ونائبه بكورونا

أرشيفية

الخرطوم- (أ ش أ):

أعلن حزب الأمة القومي السوداني، أن الفحوصات الطبية أثبتت اصابة اللواء فضل الله برمة رئيس الحزب المكلف، والفريق صديق محمد إسماعيل نائب الرئيس، بفيروس كورونا.

وأكد الحزب، في بيان اليوم الخميس، أن حالة رئيسه ونائبه الصحية مستقرة، وأنهما يخضعان للبروتوكول العلاجي تحت إشراف طبي.

وأشار إلى أن جميع قيادات الحزب ستخضع للفحص الطبي للاطمئنان على صحتهم.

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حزب الأمة السوداني فيروس كورونا فضل الله برمة

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