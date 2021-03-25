تقارير: إيران تستهدف سفينة إسرائيلية بصاروخ في بحر العرب
وكالات:
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل كانت في طريقها إلى الهند، تعرضت للاستهداف بصاروخ إيراني في بحر العرب.
وقالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس إن "إيـران أطلقت صاروخا على سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل في بحر العرب"، لافتة إلى أن "السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وأثناء الرحلة عندما أبحرت السفينة في بحر العرب ومررت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار".
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