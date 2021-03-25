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كورونا: سوريا تمد لبنان بالدفعة الثانية من الأوكسجين

04:29 م الخميس 25 مارس 2021
كورونا: سوريا تمد لبنان بالدفعة الثانية من الأوكسجين

بشار الأسد

وكالات:

قال وزير الصحة السوري، حسن الغباش، اليوم الخميس، إن الدفعة الثانية من الأكسجين وهي 25 طنا ستكون جاهزة بعد الظهر، لنقلها عبر الحدود لتزويدها إلى لبنان، حسبما نقلت صحيفة الوطن السورية.

وكان وزير الصحة السوري، أعلن أمس الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد وجه بتأمين 25 طنا من الأكسجين دفعة أولى إلى لبنان، من أصل 75 طنا ستصل على مدار ثلاثة أيام.

وجاء الإعلان بعد لقاء الغباش نظيره وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، وقال الغباش للصحفيين بعد اللقاء إنه تلقى اتصالا يوم الثلاثاء من وزير الصحة اللبناني يشرح فيه الوضع الصحي للمرضى اللبنانيين المصابين بكوفيد ـ 19. "وطلب إمكانية المساعدة من الحكومة السورية بسبب النقض الحاد هناك".

الأوكسجين سوريا لبنان بشار الأسد

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