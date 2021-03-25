إيطاليا: ندعم مسار الاستقرار في ليبيا على طريق السلام

طرابلس- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن الاتحاد الأوروبي يساند مسار الاستقرار في ليبيا على طريق السلام.

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية قول دي مايو خلال مؤتمر صحفي مع نظرائه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وليبيا، الخميس: "سنواصل التزامنا بمراقبة وقف إطلاق النار وحظر التسليح في ليبيا، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وأكد دي مايو، أن التعاون مع ليبيا سيتواصل لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، معربا عن ارتياح بلاده لإعادة فتح تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين.